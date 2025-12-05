Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512026

Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Bongardstraße in Erkrath ein weißer VW Tiguan beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie gegen 13:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden links am Heck fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, wurde auf dem Parkplatz eines großen Supermarkts an der Rheindorfer Straße in Langenfeld ein schwarzer Audi A1 beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie gegen 11:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden rechts an der hinteren Stoßstange fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell