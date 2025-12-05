Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei fasst Einbrecher - 2512025

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Langenfeld am Donnerstag (4. Dezember 2025) einen Einbrecher fassen konnte.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich ein 39-jähriger Serbe gemeinsam mit zwei bislang noch unbekannten Komplizen Zugang zur Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Treibstraße in Berghausen verschafft. Beim Versuch, die Tür aufzuhebeln, wurden sie von weiteren Bewohnern des Hauses überrascht. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei und gaben den Beamten auch eine detaillierte Personenbeschreibung zu den Tätern durch.

Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen ihrer Fahndung tatsächlich auch einen der drei Einbrecher im Nahbereich stellen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39 Jahre alten Serben, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde festgenommen, musste die Nacht in der Wache verbringen und wird am heutigen Freitag (5. Dezember 2025) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Mittätern dauern derzeit noch an.

Polizei bedankt sich bei Hinweisgebern:

"Immer wieder können wir Fahndungs- und Ermittlungserfolge verzeichnen, weil sich Bürgerinnen und Bürger schnell und ohne Scheu bei verdächtigen Beobachtungen an die Polizei gewandt haben - so auch in diesem Fall. Ich bedanke mich ausdrücklich, dass die Zeugen hier durch Ihr konsequentes Handeln zu dieser Festnahme beigetragen haben", sagt der Leitende Polizeidirektor Thomas Schulte.

"Zuletzt verzeichnen wir im Kreis Mettmann leider steigende Fallzahlen beim Wohnungseinbruch. Als Polizei bekämpfen wir diese Entwicklung konsequent und nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst: Mit erhöhter Präsenz, verdeckten Maßnahmen, intensiven Ermittlungen und schwerpunktmäßigen Kontrolltagen wollen wir den Druck auf die Tätergruppierungen hoch halten. Eine wachsame Nachbarschaft ist aber ebenso wichtig, denn Ermittlungserfolge erzielen wir als Polizei im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls insbesondere dann, wenn uns verdächtige Beobachtungen durch Zeugen umgehend gemeldet werden" so der Abteilungsleiter der Polizei.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell