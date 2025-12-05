Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512023

Ratingen / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Mittwoch, 3. Dezember 2025, gegen 13:30 Uhr, bis Donnerstag, 4. Dezember 2025, gegen 8 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf der Aue" in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

In der Zeit von Mittwoch, 3. Dezember 2025, gegen 16 Uhr, bis Donnerstag, 4. Dezember 2025, gegen 15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Kohlstraße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Nacht auf Donnerstag, 4. Dezember 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22 und 8:45 Uhr in ein Jugendzentrum am Bleibergweg in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet.

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 21:40 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "Am Feldkothen" in Ratingen-Tiefenbroich eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:45 und 17:45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Kniebachweg in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und ein Laptop gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

