Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512022

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 3. Dezember 2025, wurde gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Mittelstraße / Heiligenstraße in der Hildener Innenstadt ein 54-jähriger Fußgänger aus Bochum von einem unbekannten Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Der Radfahrer war mit seinem schwarzen E-Bike mit braunem Sattel aus der Heiligenstraße gefahren und dann mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Er flüchtete in Richtung Dr. Ellen-Wiederhold-Platz, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er wird beschrieben als: männlich, ungefähr 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren, südländischem Erscheinungsbild, blau-schwarzer Jacke und dunkler Hose.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

