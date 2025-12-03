Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Autodiebstahl: Polizei fasst Tatverdächtigen - 2512020

Bild-Infos

Download

Haan/Solingen (ots)

In Solingen haben Polizistinnen und Polizisten am Dienstag, 2. Dezember 2025, einen 52-jährigen Deutsch-Polen festgenommen, nachdem dieser in Haan in der Nacht zuvor einen BMW 5er gestohlen haben soll.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montagabend stellte eine 61-jährige Haanerin ihren BMW 5er gegen 18 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Haan ab. Am Dienstagmorgen bemerkte sie gegen 7:30 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten sofort eine internationale Fahndung nach dem Wagen und den Ausweispapieren der 61-Jährigen, die sich in dem BMW befunden hatten, ein.

Am Dienstagmittag gab eine aufmerksame Zeugin den Personalausweis der Haanerin in einer Polizeiwache in Solingen ab, den sie auf einer Mülltonne an der Cronenberger Straße gefunden hatte. Die Einsatzkräfte ordneten das ausgeschriebene Dokument dem Autodiebstahl zu und führten sofort Ermittlungen am Fundort durch. Kurze Zeit später fanden Einsatzkräfte den BMW, der an der Cronenberger Straße geparkt war. Als sie sich näherten, stieg ein Mann aus und flüchtete. Die Einsatzkräfte verfolgten den Tatverdächtigen und konnten ihn stellen. Sie nahmen den 52-Jährigen mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Zudem fanden die Polizistinnen und Polizisten das Portemonnaie der 61-Jährigen in Tatortnähe und stellten es, so wie den BMW, sicher.

Gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell