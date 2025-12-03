Polizei Mettmann

POL-ME: Zigarettenautomat aus Geschäft gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2512019

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In Langenfeld haben zwei noch unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag, 2. Dezember 2025, einen Zigarettenautomaten aus einem Automatenkiosk entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 3 Uhr betraten zwei unbekannte Männer den Automatenkiosk an der Hauptstraße in Höhe der Freiherr-vom-Stein-Straße. Sie stahlen einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten und luden ihn in ein vor der Tür abgestelltes Auto, das nicht näher beschrieben werden kann. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Anhand vorliegender Videoaufnahmen werden sie beschrieben als:

1. Täter:

- 20 bis 35 Jahre alt - mit kräftiger Figur - mit südländischem Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

2. Täter

- 20 bis 35 Jahre alt - mit schlanker Figur - mit südländischem Erscheinungsbild - dunkel gekleidet, Kapuze mit weißer Aufschrift über dem Gesicht

Der Inhaber des Geschäfts stellte am nächsten Morgen den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Der Wert des Automaten wird mit Inhalt auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Hauptstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell