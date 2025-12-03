POL-ME: 71-Jährige bei Unfall schwer verletzt - 2512016

Polizei Mettmann

Am Dienstagmittag, 2. Dezember 2025, kam eine 71-Jährige auf einer außerörtlichen Landstraße in Mettmann aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:15 Uhr befuhr eine 71-jährige Mettmannerin mit ihrem Seat Ateca den Südring in Richtung Mettmann. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Einmündung zur Straße Diepensiepen auf die Gegenfahrbahn, so dass der Außenspiegel ihres Seat mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Skoda Enjaq eines 47-Jährigen touchierte. Der Seat kollidierte im Anschluss mit einem Baum am Straßenrand und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er stark verunfallt stehen blieb.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Mettmannerin erstmedizinisch und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 47-Jährige blieb durch die Kollision glücklicherweise unverletzt.

Der nicht mehr fahrbereite Seat wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Südring kurzfristig gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindesten 15.000 Euro.

