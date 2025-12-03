PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2512017

Erkrath (ots)

In der Zeit von Montag, 1. Dezember 2025, bis Dienstag, 2. Dezember 2025, wurde ein Motorrad aus einer Tiefgarage in Erkrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montag, 1. Dezember 2025, parkte gegen 13 Uhr ein Anwohner seine Husqvarna Motorcycles 701 Supermoto in einer Tiefgarage an der Morper Allee in Höhe der Hausnummer 2. Am Dienstag, 2. Dezember 2025, stellte er gegen 7:40 Uhr den Diebstahl der erst ein Jahr alten Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest.

Die Einsatzkräfte führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, bislang konnte das Motorrad aber nicht aufgefunden werden. Ein entsprechendes Verfahren und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet und die Maschine zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Morper Allee etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

