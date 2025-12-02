Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512014

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Montagabend, 1. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg in Ratingen-Zentrum. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:20 Uhr drangen bisher Unbekannte gewaltsam durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Montagnachmittag, 1. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Düsselring in Mettmann. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16 Uhr bis 17:50 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie flohen unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die alarmierten Polizistinnen und Polizisten nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Dienstag, 2. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Langenfeld. In der Zeit von 18 Uhr am Montag bis 4 Uhr am Dienstagmorgen drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch die Haupteingangstür in die Verkaufsräume ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie die Wechselgeldkasse und flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Samstagabend, 29. November 2025, bis Montagmorgen, 1. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in einen Möbeldiscounter an der Straße "Am Knipprather Busch" in Monheim am Rhein. Unbekannte drangen gewaltsam durch eine Fensterscheibe im Frontbereich in die Verkaufsräume ein und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Münzgeld. Unerkannt flohen sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden an der Fensterfront wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Am Montagnachmittag, 1. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Holzweg in Baumberg. In der Zeit von 15:45 Uhr bis 21 Uhr drangen unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie unter anderem Bargeld und flohen anschließend unerkannt. Der Schaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Montag, 1. Dezember 2025, kam es in der Zeit von 8:30 Uhr bis 21:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hegelstraße in Baumberg. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, gewaltsam durch die Tür der in Hochparterre liegenden Wohnung in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell