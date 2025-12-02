Polizei Mettmann

POL-ME: Außenspiegelgläser an acht Autos entwendet - 2512012

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Montag, 1. Dezember 2025, wurden an gleich acht geparkten Autos in Ratingen-West die Gläser der Außenspiegel gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Im Laufe des Montagvormittages stellten die Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der Streife? fest, dass Unbekannte an zumeist hochwertigen und oft erst wenige Jahre alten Autos die Außenspiegel entwendet hatten. Die Tatorte befinden sich in Wohnsiedlungen nahe der Erholungsanlage "Grüner See".

So stahlen Unbekannte an der Straße Felderhof die Außenspiegel an einem sieben Jahre alten, weißen Mercedes Benz SLC 180, der vor der Wohnanschrift abgestellt war.

Ebenso betroffen ist ein schwarzer Mercedes Benz AMG C63, der auf dem Niederbeckweg geparkt war sowie ein Mercedes Benz GLE 350, der an der Straße Am Seeufer stand.

Auch wurden die Außenspiegel an einer grauen Mercedes Benz Limousine des Typs CLA 220 gestohlen, die in einer Parkbucht an der Greifswalder Straße abgestellt war.

An der Dresdener Straße wurden sowohl an einem erst ein Jahr alten Mercedes Benz GLC 300 als auch an einem erst wenige Jahre alten Audi Q5 die Außenspiegel gestohlen.

Ebenso ist ein schwarzer BMW 520i, der am Höltgenweg geparkt war, betroffen.

Auch die Außenspiegel eines Porsche Panamera, der auf einem Stellplatz an der Anschrift Volkardeyer Straße 23 abgestellt war, wurden gestohlen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten in allen Fällen entsprechende Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Schadenshöhe wird jeweils auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu der Tatserie machen oder hat in der Nacht auf den 1. Dezember 2025 etwas verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

