POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512006

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Freitag, 28. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9:30 und 11:20 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Höferstraße in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstüren Zutritt. Es wurde Bargeld und Goldschmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Freitag, 28. November 2025, gegen 7:30 Uhr, bis Sonntag, 30. November 2025, gegen 23 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Lilie" in Ratingen-Zentrum eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Anzug gestohlen.

Am Samstag, 29. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Adels" in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Samstag, 29. November 2025, gegen 16 Uhr, bis Sonntag, 30. November 2025, gegen 8:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Speestraße in Höhe der Henricusstraße in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch das Dachfenster der im Innenhof liegenden Wohnung Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 29. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Noldenkothen" in Ratingen-Ost eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Samstag, 29. November 2025, gegen 16 Uhr, bis Sonntag, 30. November 2025, gegen 16:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Waldrand" in Ratingen-Ost eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen Freitag, 28. November 2025, gegen 12 Uhr, und Sonntag, 30. November 2025, gegen 11:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Angerstraße im Ratinger Zentrum. Sie brachen drei Kellerräume auf. Was entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auch in Ratingen-West kam es zu Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz. Hier verschafften sich unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Donnerstag, 20. November 2025, gegen 15 Uhr, und Sonntag, 30. November 2025, gegen 13 Uhr, Zutritt zu dem Haus und brachen drei Kellerparzellen auf und durchwühlten diese. Die Polizei ermittelt aktuell, was entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Dienstag, 18. November 2025, gegen 12 Uhr, bis Sonntag, 30. November 2025, gegen 12:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Kolberger Straße in Mettmann-Metzkausen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 29. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:20 und 19 Uhr in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses am Zeißweg in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Goldschmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 29. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19 und 19:30 Uhr in ein Reihenhaus an der Deusserstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde hochwertiger Schmuck und Bargeld gestohlen. Zur Tatzeit wurde eine verdächtige Person an der Deusserstraße beobachtet. Sie wird beschrieben als: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, vermummt, mit Arbeitshandschuhen und vermutlich heller Jacke.

Am Samstag, 29. November 2025, wurde in ein weiteres Reihenhaus in Monheim am Rhein eingebrochen. Unbekannte verschafften sich zwischen 17:45 und 22:15 Uhr gewaltsam durch die Balkontür Zutritt zu dem Haus an der Rembrandtstraße und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

