POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512007

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 29. November 2025, beschädigte eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer in Monheim am Rhein ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel am Kreisverkehr Innsbrucker Straße / Benrather Straße. Gegen 20:30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei - ihm waren die Beschädigung sowie diverse auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile aufgefallen. Die herbeigerufene Polizei konnte die Fahrzeugteile einem Auto der Marke BMW zuordnen. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

