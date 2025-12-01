POL-ME: Mülltonnenbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2512005
Hilden (ots)
In der Nacht auf Samstag, 29. November 2025, brannte in Hilden eine Mülltonne. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 4 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Mülltonne an der Walder Straße in Hilden gerufen. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der in einem Hinterhof in Höhe der Hausnummer 280 abgestellte Abfallbehälter vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Walder Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell