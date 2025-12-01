Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2512005

Hilden (ots)

In der Nacht auf Samstag, 29. November 2025, brannte in Hilden eine Mülltonne. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Mülltonne an der Walder Straße in Hilden gerufen. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der in einem Hinterhof in Höhe der Hausnummer 280 abgestellte Abfallbehälter vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Walder Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell