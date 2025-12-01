Polizei Mettmann

POL-ME: Waschmaschine gerät in Brand - 2512004

Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntagvormittag, 30. November 2025, brach in Monheim am Rhein in einem Reihenhaus in der Königsberger Straße ein Feuer aus. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, vier Personen wurden jedoch leicht verletzt.

Das war nach den bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr wurde eine Hausbewohnerin auf den Brand aufmerksam, der nach Angaben der Feuerwehr mutmaßlich durch das Netzteil einer Waschmaschine im ersten Stock ausgelöst wurde. Glücklicherweise konnte die Bewohnerin das Haus zusammen mit ihren drei Kindern sowie einer Katze schnell verlassen. Die Frau und die Kinder zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu. Zwei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, die anderen vor Ort ambulant behandelt.

Durch den Brand ist Haus vorerst unbewohnbar. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.

