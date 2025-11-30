Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer brannte: Polizei ermittelt - 2511133

Velbert (ots)

In Velbert haben bislang noch unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (29. November 2025) einen Altpapiercontainer angezündet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 6:30 Uhr war eine 30-jährige Velbertin von ihrer Nachtschicht nach Hause gefahren, als sie an der Ecke Poststraße / Uelenbeek einen brennenden Altpapiercontainer feststellte. Die Frau alarmierte die Feuerwehr, welche schnell vor Ort war und den Brand löschen konnte. Die ebenfalls alarmierte Polizei fahndete nach den möglichen Verursachern des Brandes, konnte jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Polizei fragt:

Wer hat gesehen, wer den Brand verursacht hat? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

