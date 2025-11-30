Polizei Mettmann

POL-ME: Paar angegriffen: Polizei ermittelt - 2511132

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben am späten Samstagabend (29. November 2025) ein Mann und eine Frau vor einem Supermarkt an der Friedrichstraße ein Ehepaar angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22:15 Uhr war das Ehepaar, ein 49-jähriger Monheimer sowie seine 47-jährige Frau, nach einem Weihnachtsmarktbesuch zu Fuß über die Friedrichstraße nach Hause gegangen, als sie eigenen Angaben zu Folge grundlos von einem Mann und einer Frau in beleidigender Art und Weise angesprochen und dann unvermittelt mit einer Glasfasche beworfen wurden. Hierbei wurde die 47-Jährige am Kopf getroffen.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Da diese unmittelbar in der Nähe der Monheimer Polizeiwache stattfand, hörten die in der Wache anwesenden Polizeikräfte die Auseinandersetzung und eilten nach draußen. Leider waren die beiden Angreifer schon geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Angreifer konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

- weiblich - etwa 1,85 Meter groß - dünn

Zweite Person:

- männlich - Glatze - trug eine bunte Jacke und eine dunkle Hose

Die 47-jährige Monheimerin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall vor dem Supermarkt gesehen oder kann die von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen durch Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell