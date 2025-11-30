POL-ME: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Radfahrer verunfallt und wird schwer verletzt - 2511130

Polizei Mettmann

In Velbert ist am Samstag (29. November 2025) ein 40 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der 40-jährige Velberter gegen 16 Uhr verbotenerweise über den Gehweg der Langenhorster Straße gefahren. Hierbei prallt er auf Höhe der Hausnummer 25 frontal in das Auto einer ebenfalls 40 Jahre alten Velberterin, die mit ihrem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt heraus auf die Straße fahren wollte.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die ebenfalls herbeigerufene Polizei stellte im Rahmen ihrer Unfallermittlungen fest, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain stand. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrrad, auf dem er unterwegs war, vor einigen Tagen am ZOB entwendet worden war. Daher stellten die Polizistinnen und Polizisten das Rad sicher und ermitteln nun, wer der rechtmäßige Eigentümer ist. Gegen den Mann wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet.

