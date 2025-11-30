Polizei Mettmann

POL-ME: Frau stürzte von Balkon: Polizei ermittelt - 2511131

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus ist am Freitagabend (28. November 2025) eine Frau von einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Hierbei wurde sie augenscheinlich glücklicherweise nur leicht verletzt. Wie es zu dem Sturz kam, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 20:15 Uhr wurden Rettungskräfte und die Polizei von Anwohnerinnen und Anwohnern der Straße "Ehemannshof" alarmiert, weil dort eine Frau vom Balkon einer Wohnung im zweiten Stock aus einer Höhe von etwa neun Metern heruntergestürzt war. Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden sie die vom Balkon gestürzte Frau auf der Wiese vor dem Haus - bei ihr handelte es sich um ein 30-jährige Velberterin.

Anscheinend hatte die Frau bei ihrem Sturz Glück im Unglück: So stand sie zwar unter dem Eindruck des Geschehens, war jedoch äußerlich nur leicht verletzt. Ferner stand die Frau augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Dieses verließ sie jedoch auf eigenen Wunsch kurz darauf entgegen des ärztlichen Rates wieder und kehrte zu dem Mehrfamilienhaus zurück.

Im Zuge erster eingeleiteter Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 30-jährige vor ihrem Sturz auf dem Balkon mit ihrem Freund, einem 38 Jahre alten Deutschen aus Heiligenhaus, in einen Streit geraten war. Zunächst ergab sich vor Ort auch der Verdacht, dass der Mann die 30-Jährige möglicherweise vom Balkon gestoßen haben könnte - ob dies jedoch tatsächlich der Fall ist, oder die Frau selbst vom Balkon sprang, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei nahm den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Heiligenhauser daher vorläufig fest und brachte ihn zur Wache. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3 Promille. Ferner stand er auch unter dem Einfluss von Kokain.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde die Frau erneut ins Krankenhaus gebracht und anschließend zwangsweise nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in einer entsprechenden Unterkunft untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell