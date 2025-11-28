Polizei Mettmann

POL-ME: Internistischer Notfall: Verkehrsunfall auf Parkplatz - hoher Sachschaden - 2511125

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus verlor am Donnerstag, 27. November 2025, ein 77-jähriger Wülfrather beim Ausparken auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Sein Wagen stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen, sodass ein hoher Sachschaden entstand.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr wollte der Wülfrather mit seinem Audi nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen den Parkplatz an der Westfalenstraße verlassen. Hierbei verlor er jedoch nach dem Verlassen der Parklücke die Kontrolle über seinen Audi und beschädigte insgesamt fünf weitere Autos zum Teil schwer. Auch das Auto des Wülfrathers wurde so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Zeugen alarmierten die Polizei, welche den 77-Jährigen bewusstlos am Steuer vorfand. Nach allen vorliegenden Informationen hatte der Mann aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Audi verloren. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.

Nach ersten polizeilichen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf eine mittlere fünfstellige Summe. Der Audi des Wülfrather musste abgeschleppt werden.

