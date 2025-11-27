POL-ME: Vermisste Jugendliche wohlbehalten angetroffen - 2511122
Monheim am Rhein (ots)
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, suchte sie in Monheim am Rhein und Umgebung unter Einbindung vieler Kräfte nach einem seit Mittwoch (26. November 2025) vermissten 14 Jahre alten Mädchen.
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen am Donnerstagabend einstellen, nachdem die Jugendliche wohlbehalten in Aachen angetroffen wurde.
Die Polizei hat die Löschung des zuvor veröffentlichten Vermisstenfotos aus ihren Portalen veranlasst und bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt hatten.
