Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes G-Klasse entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2511118

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 26. November 2025, wurde in Haan eine Mercedes G-Klasse gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstagabend stellte ein 55-jähriger Haaner seine drei Jahre alte AMG Mercedes G-Klasse in seiner Hauseinfahrt an der Beethovenstraße ab. Am Mittwochmorgen bemerkte er, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Mercedes einleitete.

Nach ersten Ermittlungen wurde die blaue G-Klasse mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zwischen 3 und 5 Uhr gestohlen. Es wurden drei verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachtet. Sie werden beschrieben als:

1. Person: schlank, mit langer Jacke/Mantel, Mütze und Maske oder Schal vor dem Gesicht, Rucksack und dunkler Hose

2. Person: schlank, bekleidet mit einer Jacke, Umhängetasche, Mütze, Schal/Maske im Gesicht und mit heller Hose

3. Person: schlank mit dunkler Bekleidung

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Beethovenstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell