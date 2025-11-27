POL-ME: Müllcontainer angezündet - Polizei bittet um Hinweise - 251117
Monheim am Rhein (ots)
Am Mittwoch, 26. November 2025, wurde erneut ein Müllcontainer in Monheim am Rhein durch einen Brand zerstört. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 21:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 56 gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein weiterer Müllcontainer wurde durch das Feuer leicht beschädigt.
Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Ob der Brand mit einem ähnlichen Vorfall in der Grunewaldstraße am Vortag in Verbindung steht (ots-Pressemeldung 2511111 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6166430) ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell