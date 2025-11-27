Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer angezündet - Polizei bittet um Hinweise - 251117

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwoch, 26. November 2025, wurde erneut ein Müllcontainer in Monheim am Rhein durch einen Brand zerstört. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 56 gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein weiterer Müllcontainer wurde durch das Feuer leicht beschädigt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Ob der Brand mit einem ähnlichen Vorfall in der Grunewaldstraße am Vortag in Verbindung steht (ots-Pressemeldung 2511111 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6166430) ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

