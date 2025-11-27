Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511116

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch (26. November 2025) drangen bislang noch unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Schmachtenberg" in Velbert-Langenberg ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 18:30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus, welches sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Mittwoch (26. November 2025) stellte zur Mittagszeit ein Ratinger fest, dass in die Wohnung seiner Nachbarn am Breitscheider Weg in Lintorf eingebrochen worden war. Der Tatzeitraum konnte im Rahmen der bisher erfolgten Ermittlungen leider noch nicht näher eingegrenzt werden. Auch ist unklar, was entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Auch am Kuckelter Weg stellte am Mittwoch ein Anwohner einen Einbruch in das Reihenhaus seiner Nachbarn fest. Hier drangen die noch unbekannten Einbrecher nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen in der Zeit zwischen 11 Uhr und 16:40 Uhr auf gewaltsame Art und Weise durch die Terrassentür in das Haus ein, ehe sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Mittwoch (26. November 2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Peter-Rosegger-Straße in Unterfeldhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sie sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hierzu gewaltsam Zugang durch eine Balkontür, ehe sie die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie entwendeten Schmuck.

In der Zeit zwischen 17:25 Uhr und 17:45 Uhr sind am Mittwoch (26. November 2025) bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Straße "Am Thieleshof" in Unterfeldhaus eingebrochen. Hierzu hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf, ehe sie das Erdgeschoss und die erste Etage nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

Ob die beiden in Erkrath registrierten Einbrüche in einem Tatzusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Donnerstag (27. November 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in einen Handyladen an der Mittelstraße eingebrochen. Gegen 3 Uhr hatte ein Anwohner Geräusche von der Straße aus vernommen. Als er nach dem Rechten schaute, sah er zwei Männer, die sich in verdächtiger Art und Weise an dem Schaufenster des dortigen Handyladens zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die vor Ort feststellte, dass in den Laden eingebrochen worden war. Bei der Fahndung nach den Tätern konnten leider keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Die Täter sollten dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzen sowie Skibrillen getragen haben. Zudem trugen sie Handschuhe und hatten jeweils einen roten Schriftzug auf ihren Hosen. Eine genaue Auflistung des Diebesgutes lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Im Langenfelder Ortsteil Immigrath sind am Mittwoch (26. November 2025) bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "In den Siefen" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen müssen die Täter im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 21 Uhr ein Fenster zum Haus geöffnet haben, ehe sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie entwendeten unter anderem eine hochwertige Uhr sowie eine wertvolle Briefmarkensammlung.

Im Langenfelder Ortsteil Richrath sind zudem am Mittwochabend drei bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Marienstraße eingebrochen. Hierbei wurden sie um kurz vor 19 Uhr von dem Bewohner des Hauses überrascht: Als dieser nach Hause kam, hörte er verdächtige Geräusche aus dem Keller, ehe drei Männer durch seinen Garten in Richtung Piusstraße davonrannten. Der Mann alarmierte die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Eine genauere Täterbeschreibung liegt der Polizei leider nicht vor. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Manschettenknöpfe.

Ob die beiden Einbrüche in Langenfeld in einem Tatzusammenhang stehen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

