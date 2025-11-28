Polizei Mettmann

POL-ME: Angriff auf 24-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise - 2511127

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 27. November 2025, griffen in Ratingen fünf Jugendliche einen 24-Jährigen an, verletzten ihn leicht und beschädigten sein Auto. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr war der 24-Jährige mit einem Begleiter auf der Düsseldorfer Straße unterwegs zu seinem Auto, als er vor einem Dönerimbiss von fünf jungen Männern angegriffen wurde. Nach den Angaben des Geschädigten schlugen die Täter unter anderem mit einem Totschläger auf ihn ein und bedrohten ihn mit einem Messer. Zudem beschädigten sie sein Auto, einen Mercedes C220. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung der Minoritenstraße.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen. Diese war zwar schnell vor Ort, konnte im Rahmen ihrer Fahndung jedoch leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Im Zuge der vor Ort eingeleiteten Ermittlungen gab der Geschädigte an, die Angreifer nicht zu kennen. Er beschrieb sie wie folgt:

- männlich - circa 16 bis 18 Jahre alt - etwa 1,55 bis 1,65 Meter groß - dunkel gekleidet - südländisches Erscheinungsbild

Der 24-Jährige wurde von ebenfalls herbeigerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 17:20 Uhr die Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

