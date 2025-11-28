Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511126

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In Ratingen registrierte die Polizei am Donnerstag (27. November 2025) gleich drei Einbrüche - einen in Tiefenbroich und zwei in Hösel:

In Tiefenbroich drangen bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:30 Uhr am Mittwochabend (26. November 2025) bis 6:30 Uhr am Donnerstagmorgen in ein Reihenhaus an der Straße "Am Gratenpoet" ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher durch die Terrassentür Zugang in das Haus. Sie entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt.

In Hösel drangen Einbrecher im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr am Mittwoch (26. November 2025) und 11:30 Uhr am Donnerstag (27. November 2025) in ein Einfamilienhaus an der Preußenstraße ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen öffneten sie hierzu gewaltsam ein Kellerfenster, eher sie das komplette Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Was die Täter entwendeten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Am helllichten Tag schlugen die Einbrecher zudem auch noch an der Bayernstraße in Hösel zu: Hier drangen die Täter am Donnerstag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:50 Uhr gewaltsam durch die Balkontür in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.

Inwiefern die drei Taten in Ratingen in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In Hilden verschafften sich bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (27. November 2025) gewaltsam Zugang in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Niedenstraße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr hierzu eine Balkontür auf, ehe sie die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag (27. November 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der von-Nesselrode-Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher hierzu im Zeitraum von 13:55 Uhr bis 18:55 Uhr die Balkontür auf, ehe sie die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim am Rhein registrierte die Polizei am Donnerstag (27. November 2025) insgesamt gleich drei Einbrüche:

Im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 21:30 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Rehhecke ein. Hierzu hebelten sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Balkontür auf, ehe sie die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten.

Zwischen 11:25 Uhr und 18:55 Uh schlugen die Täter auch die Terrassentür eines Hauses am Käthe-Kollwitz-Weg ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen.

Am Donnerstag (27. November 2025) ist zudem ein bislang noch unbekannter Mann in ein Reihenhaus an der Knipprather Straße auf Höhe der Habichtstraße eingebrochen. Als die Bewohnerin gegen 17:55 Uhr nach Hause kam, überraschte sie den Einbrecher, der sich gerade im ersten Stock aufgehalten hatte und das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Mann flüchtete anschließend durch den Garten, ehe sich die Frau an einen Nachbarn wandte und die Polizei alarmiert wurde. Leider konnte bei der Fahndung keine verdächtige Person mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Mann über den Garten Zugang zu dem Haus verschafft haben musste. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ob die Taten in Monheim am Rhein in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell