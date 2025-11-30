Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511129

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

Am Freitag (28. November 2025) sowie am Samstag (29. November 2025) registrierte die Polizei im Kreis Mettmann eine Reihe von Einbrüchen.

--- Heiligenhaus ---

In Heiligenhaus sind am Freitag (28. November 2025) bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Rembrandtstraße eingebrochen. In dem Haus dursuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In Wülfrath sind am Freitagabend (28. November 2025) bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Flehenberg eingebrochen und hierbei von einer Bewohnerin des Hauses überrascht worden, als diese gegen 18:30 Uhr nach Hause kam und verdächtige Geräusche vernahm. Die Frau konnte den oder die Einbrecher jedoch nicht mehr sehen, musste jedoch feststellen, dass Zimmer und Schränke durchwühlt worden waren. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die im Rahmen ihrer Fahndung jedoch leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Wie die Täter in das Haus gelangten ist ebenso noch Gegenstand der Ermittlungen, wie die Frage nach ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen registrierte die Polizei am Freitag (28. November 2025) und am Samstag (29. November 2025) insgesamt 4 Wohnungseinbrüche:

In Lintorf brachen bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von 6:45 Uhr am Donnerstag (27. November 2025) bis 0:35 Uhr in der Nacht auf Freitag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fritz-Windisch-Straße ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie mehrere Schränke. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In Ratingen-Ost drangen die Täter am Samstag in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:15 Uhr in ein Haus an der Eisenhüttenstraße ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter die Haustür auf, ehe sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In Ratingen-Zentrum drangen bislang noch unbekannte Täter am Freitag in der Zeit von 14 Uhr bis 21:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und entwendeten einen Tresor samt Inhalt.

Ebenfalls in Ratingen-Zentrum brachen die Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Schillerstraße ein, Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie hierzu die Terrassentür im Zeitraum von 12 Uhr bis 19:50 Uhr, ehe sie die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Außerdem drangen sie auch noch gewaltsam in die Garage ein. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ob die Taten in Ratingen in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls in Ratingen registrierte die Polizei am Freitag auch noch einen Einbruch in die Tiefgarage eines Hauses an der Lochnerstraße. Hier drangen die Täter zwischen 7:15 Uhr und 17 Uhr auf bislang noch unbekannte Art und Weise ein und entwendeten zwei hochwertige E-Mountainbikes der Markes "Bulls".

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Samstag drangen die Täter zudem in ein Einfamilienhaus an der Straße "Klein Goldberg" ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Freitag und 1 Uhr in der Nacht auf Samstag durch einen Lichtschacht an ein Kellerfenster, welches sie einschlugen. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem eine wertvolle Uhr.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 21:30 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "Am Sonnenhang" ein - ebenfalls, indem sie ein Kellerfenster einschlugen. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer des Hauses nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Freitag (28. November 2025) verschafften sich in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:40 Uhr bislang noch unbekannte Täter auf gewaltsame Art und Weise Zugang in ein Einfamilienhaus an der Benrather Straße. Sie brachen die Kellertür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Freitag (28. November 2025) drangen in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18 Uhr bislang noch unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Hochstraße ein. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein, ehe sie die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten und Schmuck entwendeten.

Zwischen 15:20 Uhr und 20:40 Uhr brachen die Täter zudem auch noch in einen Bungalow an der Tiefenbruchstraße in Wiescheid ein. Hierzu schlugen die Täter ein Schlafzimmerfenster ein, ehe sie Parfüm und Schmuck entwendeten.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr sind am Freitag (28. November 2025) bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Rubensstraße eingebrochen. Hierzu hebelten sie das Terrassenfenster auf, ehe sie die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell