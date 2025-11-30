Polizei Mettmann

POL-ME: Autos auf Grundschulparkplatz aufgebrochen - 2511128

Ratingen (ots)

In Ratingen hat ein bislang noch unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag (29. November 2025) mehrere Autos aufgebrochen, die auf einem Parkplatz einer Grundschule abgestellt waren.

Betroffen waren ein grauer VW Polo, ein blauer VW Golf, ein roter VW Touran sowie ein grüner Opel Astra - alle Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz der Paul-Maar-Grundschule in Tiefenbroich. Der Täter schlug jeweils eine Scheibe der Autos ein, ehe er die Wagen nach Wertgegenständen durchsuchte.

Eine Halterin der betroffenen Autos stellte die Fahrzeugaufbrüche gegen 6:20 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Letztmalig in einem unbeschadeten Zustand gesehen wurden die Autos am Vorabend gegen 23:40 Uhr.

Was jeweils entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Samstag im Bereich der Grundschule verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

