POL-ME: Motorrad der Marke Suzuki entwendet - Polizei bittet um Hinweise - 2512002

Haan (ots)

Zwischen Freitag, 28. November 2025, 6:30 Uhr, und Samstag, 29. November 2025, 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in Haan ein Motorrad. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr am Samstagvormittag bemerkte der Besitzer einer Suzuki Gladius, dass das Motorrad, welches er in einer Parkbucht in der Alsenstraße abgestellt hatte, gestohlen worden war. Er alarmierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm und das 14 Jahre alte Motorrad mit einem Kennzeichen des Kreises Mettmann (ME) zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

