POL-ME: Erneut Mülltonnen durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2512001

Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntagabend, 30. November 2025, wurden drei Mülltonnen in Monheim am Rhein durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 56 gerufen. Dort brannten drei Mülltonnen, die vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt waren. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Behälter stark beschädigt wurden.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Bränden in Monheim am Rhein in den vergangenen Wochen besteht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6167181, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6159308), ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

