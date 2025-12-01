Polizei Mettmann

POL-ME: Quad gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2512003

Haan (ots)

In der Nacht auf Samstag, 29. November 2025, wurde ein Quad von einem Anwohnerparkplatz in Haan entwendet. Ein weiteres Quad, das wenige Kilometer entfernt auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, wurde bei dem Versuch es zu entwenden, beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, stellte der Halter eines Quads der Marke Blade 325 den Diebstahl seines Fahrzeuges von einem Anwohnerparkplatz an der Alleestraße fest. Zuletzt hatte er das Quad ordnungsgemäß geparkt am Vorabend gegen 21 Uhr gesehen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ließen das 16 Jahre alte Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschreiben. Der Wert wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

In derselben Nacht versuchten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter an der nur wenige Kilometer entfernten Steinstraße ein weiteres Quad zu stehlen. Das Fahrzeug war ebenfalls auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellt. Am Vortag war das Fahrzeug bereits widerrechtlich genutzt und verlassen abgestellt auf der Steinstraße aufgefunden worden. Am Samstagvormittag fand der Halter sein Quad der Marke Standard Mot. Corporation mit frischen Aufbruchsschäden auf und alarmierte folgerichtig die Polizei. Ob die Taten in Zusammenhand stehen, wird aktuell ermittelt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Samstag, 29. November 2025, an der Alleestraße sowie an der Steinstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen Quads tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

