Polizei Mettmann

POL-ME: 84-Jähriger in eigenem Haus beraubt - die Polizei bittet um Hinweise - 2512008

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am späten Samstagnachmittag, 29. November 2025, wurde ein 84-Jähriger in seinem Einfamilienhaus in Langenfeld-Immigrath von einem Unbekannten beraubt. Der Täter stahl das Auto des Seniors, der bei der Tat glücklicherweise unverletzt blieb. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr klingelte es nach Angaben des 84-jährigen Langenfelders an der Tür seines Einfamilienhauses am Fahlerweg. Ein unbekannter Mann verwickelte den Senior in ein Gespräch und verschaffte sich anschließend Zutritt zu dessen Haus. Hier griff er den 84-Jährigen unvermittelt an und fesselte ihn. Der Täter stahl unter anderem das Portemonnaie des Langenfelders mit mehreren hundert Euro Bargeld und floh mit seinem Auto, einer schwarzen Mercedes B-Klasse, in unbekannte Richtung.

Ein aufmerksamer Nachbar, der auf die Hilferufe des Seniors aufmerksam geworden war, alarmierte folgerichtig die Polizei und betreute den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtige Räuber im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 40 bis 45 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - normale Statur - dunkelblonde, kurze Haare - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem dunklen Jackett und dazu passender Hose

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und führten umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat am späten Samstagnachmittag am Fahlerweg eine verdächtige Person beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib der Mercedes B-Klasse des Seniors tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell