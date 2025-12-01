POL-ME: Verkehrsunsicher: Autotransporter aus dem Verkehr gezogen - 2512010

Polizei Mettmann

Verkehrsunsicher: Autotransporter aus dem Verkehr gezogen

Velbert (ots)

Am Freitag, 28. November 2025, zogen Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizei in Velbert einen rumänischen Autotransporter aus dem Verkehr, der zahlreiche, zum Teil gefährliche Mängel aufwies.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Donnerstag, 27. November 2025, stoppten Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes gegen 18:30 Uhr den Lastkraftwagen in Velbert. Bei der Kontrolle des mit sieben Autos beladenen Transporters stellten sie diverse Mängel fest, untersagten die Weiterfahrt und ordneten für den folgenden Tag, Freitag, 28. November 2025, eine Überprüfung des Lkw bei einem Kfz-Sachverständigen an.

Dieser fand allein an der Zugmaschine 18 erhebliche und verkehrsunsichere Mängel. Am Anhänger wurden zehn erhebliche, ein gefährlicher und vier verkehrsunsichere Mängel festgestellt - unter anderem war der Rahmen gebrochen und die Bremse nicht voll funktionstüchtig. Das Prüfergebnis lautete somit sowohl für den Lkw als auch für den Anhänger "verkehrsunsicher".

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro hinterlegen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet Der Lkw wurde außer Betrieb gesetzt, Kennzeichen und Zulassung sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell