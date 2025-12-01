PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: 36-Jähriger wird bei Alleinunfall verletzt - 2512009

POL-ME: 36-Jähriger wird bei Alleinunfall verletzt - 2512009
  • Bild-Infos
  • Download

Ratingen (ots)

Am Sonntagmorgen, 30. November 2025, kam ein 36-Jähriger mit seinem Auto in Ratingen-Lintorf von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Ratinger mit seinem Kia Rio die Speestraße in Richtung Krummenweger Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich, in der dortigen Linkskurve, kam der Ratinger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Kia überschlug sich und kam stark verunfallt im dortigen Grünstreifen zum Stillstand.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 36-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fragen: Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zum Hergang tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren