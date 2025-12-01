POL-ME: 36-Jähriger wird bei Alleinunfall verletzt - 2512009
Ratingen (ots)
Am Sonntagmorgen, 30. November 2025, kam ein 36-Jähriger mit seinem Auto in Ratingen-Lintorf von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 9:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Ratinger mit seinem Kia Rio die Speestraße in Richtung Krummenweger Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich, in der dortigen Linkskurve, kam der Ratinger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Kia überschlug sich und kam stark verunfallt im dortigen Grünstreifen zum Stillstand.
Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 36-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fragen: Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zum Hergang tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.
