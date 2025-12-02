Polizei Mettmann

POL-ME: Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Südring - 2512013

Mettmann (ots)

In Mettmann ist in der Nacht auf Dienstag, 2. Dezember 2025, ein 59 Jahre alter Mettmanner bei einem Alleinunfall ums Leben gekommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr war der Mettmanner in seinem Seat Cupra Leon auf dem Südring in Richtung Mettmann unterwegs. In Höhe der Talstraße kam er aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler.

Zeuginnen und Zeugen alarmierten den Notruf und Einsatzkräfte der Polizei bargen den 59-Jährigen gemeinsam mit einem Zeugen aus dem Auto. Sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag dort tragischerweise kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei sperrte den Südring in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig und stellte das Fahrzeug sicher. Die Zeuginnen und Zeugen wurden vor Ort durch einen Notfallseelsorger betreut.

Weshalb der Mettmanner von der Straße abkam, ist Gegenstand der eingeleiteten Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell