POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512018

Wülfrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Samstag, 29. November 2025, gegen 15:30 Uhr, bis Dienstag, 2. Dezember 2025, gegen 17:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Tillmannsdorfer Straße in Wülfrath-Düssel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld, Parfum und Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

