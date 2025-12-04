Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeuganhänger gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2512015

Ratingen (ots)

Am Mittwochabend, 3. Dezember 2025, wurde in Ratingen ein Fahrzeuganhänger entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwochabend stellte ein 35-jähriger Ratinger gegen 20:40 Uhr einen rund ein Jahr alten Anhänger zum Transportieren von Fahrzeugen an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 95 ab. Gegen 22:10 Uhr bemerkte er, dass der Anhänger der Marke Niewiadow gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine internationale Fahndung einleitete.

Wie der silberne Anhänger mit Mettmanner Kennzeichen (ME) gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Berliner Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

