POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512021

Wülfrath/Ratingen/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Mittwoch, 3. Dezember 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 8:30 Uhr in ein Lagerhaus an der Dieselstraße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 3. Dezember 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9:15 und 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Lehmberg" in Ratingen-West eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Parfum gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Donnerstag, 4. Dezember 2025, sind zwei noch unbekannte Täter gegen 2:45 Uhr in ein Wettbüro an der Solinger Straße in Langenfeld-Immigrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Hintertür Zutritt. Zwei aufmerksame Zeugen bemerkten die Täter, als sie durch die Einfahrt in Richtung Solinger Straße flüchteten und alarmierten die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit Polizeihund konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Die Zeugen beschreiben die Täter als: männlich, ungefähr 1,70 Meter groß, einer mit schlanker und der andere mit muskulöser Figur. Sie waren beide schwarz gekleidet. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

