POL-ME: Internistischer Notfall: zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - 2512028

In Monheim am Rhein verlor am Sonntag, 7. Dezember 2025, eine 75-jährige Autofahrerin vermutlich wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11:30 Uhr war die Seniorin aus Monheim am Rhein mit ihrem Ford Kuga auf der Schwalbenstraße in Richtung Opladener Straße unterwegs. In Höhe der Tannenstraße verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache für kurze Zeit das Bewusstsein und somit die Kontrolle über ihr Auto. Sie stieß mit einem ihr entgegenkommenden VW ID.5 eines 34-jährigens Mannes aus Monheim am Rhein frontal zusammen.

Durch den Unfall wurden beide so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die Einsatzkräfte sperrten die Schwalbenstraße für die medizinische Versorgung und Unfallaufnahme in beide Richtungen. Der Ford und der VW wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine niedrige fünfstellige Summe.

