POL-ME: Autobrand mit unklarer Ursache: Polizei ermittelt - 2512030
Monheim am Rhein (ots)
In der Nacht auf Montag, 8. Dezember 2025, geriet aus noch unbekannten Gründen in Baumberg in Monheim am Rhein ein geparktes Auto in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Eine aufmerksame Zeugin meldete gegen 4:15 Uhr einen in Brand stehenden grauen Mercedes GLK auf einem Parkplatz an der Humboldtstraße in Höhe der Hausnummer 37. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Dennoch wurde der Wagen stark beschädigt.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und fragt:
Wer hat in der Nacht auf Montag an der Humboldtstraße etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.
