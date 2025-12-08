POL-ME: Zusammenstoß beim Abbiegen: zwei Personen leicht verletzt - 2512029
Hilden (ots)
Am Sonntag, 7. Dezember 2025, wurden in Hilden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt, nachdem zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammenstießen.
Das war nach den aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 8:20 Uhr war ein 35-jähriger Mettmanner mit seinem Hyundai i30 auf der Walder Straße in Richtung Solingen unterwegs. An der Kreuzung Walder Straße / Ostring missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Hildeners, der beabsichtigte, mit seinem Opel Corsa von der Walder Straße links auf den Ostring abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 18-Jährige und sein gleichalter Beifahrer leicht verletzt wurden. Der 35-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt.
Die Einsatzkräfte sperrten die rechte Spur der Walder Straße in Richtung Solingen für die Unfallaufnahme und die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der Hyundai wurde abgeschleppt.
