POL-ME: Zusammenstoß beim Abbiegen: zwei Personen leicht verletzt - 2512029

Am Sonntag, 7. Dezember 2025, wurden in Hilden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt, nachdem zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammenstießen.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 8:20 Uhr war ein 35-jähriger Mettmanner mit seinem Hyundai i30 auf der Walder Straße in Richtung Solingen unterwegs. An der Kreuzung Walder Straße / Ostring missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Hildeners, der beabsichtigte, mit seinem Opel Corsa von der Walder Straße links auf den Ostring abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 18-Jährige und sein gleichalter Beifahrer leicht verletzt wurden. Der 35-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte sperrten die rechte Spur der Walder Straße in Richtung Solingen für die Unfallaufnahme und die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der Hyundai wurde abgeschleppt.

