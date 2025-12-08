POL-ME: 77-jähriger Autofahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben - 2512033
Heiligenhaus (ots)
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, erlitt am Donnerstag, 27. November 2025, ein 77-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz einen internistischen Notfall am Steuer und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6168120).
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann jetzt mitgeteilt wurde, ist der Wülfrather leider in der Nacht auf Sonntag, 7. Dezember 2025, im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.
