POL-ME: 77-jähriger Autofahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben - 2512033

Heiligenhaus (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, erlitt am Donnerstag, 27. November 2025, ein 77-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz einen internistischen Notfall am Steuer und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6168120).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann jetzt mitgeteilt wurde, ist der Wülfrather leider in der Nacht auf Sonntag, 7. Dezember 2025, im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

