Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1116) Autofahrer ging mit Schraubenzieher auf Fußgänger los - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am 26.11.2025 (Mittwoch) griff ein Autofahrer im Nürnberger Stadtteil Bleiweiß einen Passanten mit einem Schraubenzieher an. Die Polizei nahm den Autofahrer fest.

Gegen 15:30 Uhr war ein 32-jähriger Kroate mit seinem 7-jährigen Sohn zu Fuß in der Grenzstraße unterwegs, als ein Autofahrer mit seinem Ford Focus nach seiner Einschätzung zu schnell fuhr. Als der Vater den 26-jährigen Autofahrer (syrisch) daraufhin zur Rede stellte, stieg dieser aus, schubste den 32-Jährigen und stach mit einem Schraubenzieher mehrfach in Richtung des Familienvaters. Dem 32-Jährigen gelang es, die Stiche mithilfe des Schulrucksacks seines Sohnes abzuwehren. Anschließend entfernte sich der Autofahrer mit seinem Fahrzeug vom Tatort.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm den 26-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie der Bedrohung ein.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

