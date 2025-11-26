PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1113) Flüchtiger Tatverdächtiger nach Kioskeinbruch festgenommen

Nürnberg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nacht zum Mittwoch (26.11.2025) einen Mann, der mit Gewalt versuchte, die Eingangstüre eines Kiosks im Nürnberger Stadtteil Sankt Leonhard aufzubrechen und anschließend davonrannte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Gegen 01:40 Uhr bemerkte eine Passantin, wie ein Mann versuchte, die Eingangstür eines Kiosks in der Schweinauer Straße gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchtete er in Richtung U-Bahnhaltestelle. Die Zeugin verständigte die Polizei woraufhin alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West den 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnahmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Zigaretten sowie Bargeld. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um Diebesgut aus einem Einbruch in einen weiteren Kiosk in der Rothenburger Straße.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth musste sich der Tatverdächtige im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung an den Objekten durch. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:55

    POL-MFR: (1112) Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

    Ansbach (ots) - Am Dienstagabend (25.11.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Flachslanden (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei warnt in diesem Zusammenhang aufgrund der Jahreszeit vor Dämmerungseinbrüchen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Anwesen am Kalkacker. Im ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:34

    POL-MFR: (1111) Küchenbrand in Reihenhaus

    Roth (ots) - Der Brand in der Küche eines Reihenhauses in Roth führte in der Nacht auf Mittwoch (26.11.2025) zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Drei Anwohner erlitten leichte Verletzungen. Gegen 01:30 Uhr teilte ein 67-Jähriger das Feuer in der Küche seines Hauses in der Paracelsusstraße über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mit. Die ersten Einsatzkräfte stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren