POL-OL: ++Circa 110.000 Besucher*innen feiern weitestgehend friedlich den 2.Tag des Oldenburger Stadtfestes++

Oldenburg (ots)

Der zweite Tag des Oldenburger Stadtfestes begann ruhig, die Stadt füllte sich ab 20:00 Uhr zunehmend. Laut Veranstalter waren am zweiten Abend rund 110.000 Besucher*innen zu verzeichnen. Nach Ende der Musikveranstaltungen um 02:00 Uhr, erfolgten starke Abwanderungen, sodass sich die Innenstadt schnell leerte. Erneut war die Polizei mit starken Kräften vor Ort präsent und konnte so diverse Streitigkeiten und bevorstehende mögliche Auseinandersetzungen bereits im Ansatz verhindern. Lediglich nach Beendigung der Musikveranstaltungen registrierten die Einsatzkräfte vereinzelte Körperverletzungsdelikte. Insgesamt mussten aufgrund ihres Verhaltens gegen 18 Personen Platzverweise ausgesprochen werden. Eine von ihnen kam diesem nicht nach und musste in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

