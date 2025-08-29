Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Raub in der vergangenen Nacht

Oldenburg (ots)

Erst heute Vormittag wurde der Polizei ein Raubdelikt nachträglich gemeldet, das sich in der vergangenen Nacht in der Innenstadt von Oldenburg ereignet hat. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Demnach war ein 32-jähriger Mann gegen 2:30 Uhr zu Fuß von der Bergstraße über die Kleine Kirchstraße auf einem Durchgang in Richtung Kasinoplatz unterwegs, um die dortigen Taxistände zu erreichen. In diesem Durchgang wurde das Opfer von zwei Männern festgehalten, während sich ein dritter Mann vor ihm aufbaute und mit einem Messer in der Hand drohte.

Einer der beiden Täter, die das Opfer festhielten, entwendete eine hochwertige Armbanduhr des 32-Jährigen, bevor alle drei Täter unerkannt flüchteten.

Die Person, die mit dem Messer gedroht hat, wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20-28 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, sehr schlank und mit einem südländischen Erscheinungsbild sowie einem dunklen spitz zulaufendem Bart. Bekleidet war dieser mit einem grünen Hoodie, der Täter trug eine Kapuze.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 melden. (1031666)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell