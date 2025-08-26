Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Verkehrssituation in den Sprungweg in Oldenburg gerufen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen VW-Transporter fest, der rückwärts in einen Graben geraten war. Mehrere Personen befanden sich an der Unfallstelle und versuchten, ein Abschleppseil an dem Fahrzeug zu befestigen.

Bei der direkten Ansprache gab sich ein 37-jähriger Oldenburger als Fahrer zu erkennen. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigem wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann mutmaßlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben geraten sein.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.

