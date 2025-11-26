Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1111) Küchenbrand in Reihenhaus

Roth (ots)

Der Brand in der Küche eines Reihenhauses in Roth führte in der Nacht auf Mittwoch (26.11.2025) zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Drei Anwohner erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 01:30 Uhr teilte ein 67-Jähriger das Feuer in der Küche seines Hauses in der Paracelsusstraße über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mit. Die ersten Einsatzkräfte stellten kurz darauf Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss fest. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. In den Räumlichkeiten befanden sich zudem vier Katzen und ein Hund. Drei der Katzen fielen den Flammen zum Opfer und wurden durch die Feuerwehr tot aufgefunden.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr Roth gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die drei Anwohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Sachbearbeitung übernommen. Im Zentrum der Ermittlungen steht hierbei die Feststellung der bislang unklaren Brandursache.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

