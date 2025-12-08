PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512034

Erkrath / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

   --- Erkrath ---

Zwischen Mittwoch, 3. Dezember 2025, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 4. Dezember 2025, 11:45 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Erkrath-Hochdahl einen VW Multivan, der in einer Parkbucht vor einem Hotel an der Schildsheiderstraße 47 abgestellt war. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. An der Fahrerseite des VW entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt circa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

   --- Hilden ---

Am Freitag, 5. Dezember 2025, beschädigte zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr in Hilden ein VW Touran einen Mitsubishi Space Star am Heck, der an der Walder Straße in Höhe der Hausnummer 99 abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt circa 1.000 Euro. Ein unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und informierte den Halter des Mitsubishi durch einen Zettel an der Windschutzscheibe über die mutmaßliche Verursacherin. Diese konnte von der Polizei zunächst nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden, meldete sich aber noch am selben Tag auf der Polizeiwache Hilden.

Um den Sachverhalt abschließen zu können, bittet die Polizei Hilden den Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02103 898-6410 zu melden.

   --- Hinweise und Tipps der Polizei ---
   - Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine
     Straftat!
   - Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten 
     Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).
   - Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.
   - Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren.
     Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die 
     polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn
     möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen 
     Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich 
     sind.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

