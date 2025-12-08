Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Geldkassette aus Blumengeschäft entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Samstag (6. Dezember 2025) kam es zwischen 23:45 Uhr und 23:52 Uhr an der Merowingerstraße in Kleve zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter drangen im genannten Zeitraum, auf bislang unbekannte Weise, in das Ladenlokal eines Blumengeschäfts ein, und entwendeten eine Geldkassette mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

