POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus: Täter beschädigt Fenster und durchsucht Räumlichkeiten

Am Samstag (6. Dezember 2025) kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr an der Örtlichkeit "Auf dem Hagh" in Wachtendonk zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände eines Einfamilienhauses und beschädigten dort ein Fenster des Hauses. Nachdem die Täter in das Haus eingedrungen waren, durchsuchten sie mehrere Schränke, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

